Игра Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон» на старте плей-офф НХЛ

https://static.news.ru/photo/a050daca-55b9-11ea-96bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire via

В первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Вашингтон» на своём льду обыграл «Бостон» в овертайме со счётом 3:2. В составе хозяев отметился результативной передачей российский форвард Александр Овечкин. Об этом сообщает ТАСС.

У «Вашингтона» шайбы забросили Том Уилсон на 7-й минуте встречи. Бренден Диллон на 29-й и Ник Дауд на 65-й. В составе «Бостона» голы на счету Джейка Дебраска на 14-й минуте и Ника Ритчи на 37-й.

По ходу встречи вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек получил травму и был заменён на 39-летнего Крэйга Андерсона, который сыграл в матче плей-офф впервые с 2017 года, когда он был вратарём «Оттавы».

44-летний защитник «Вашингтона» Здено Хара провёл матч против «Бостона», где выступал на протяжении 14 лет и был капитаном команды.

Игру пропустили россияне, выступающие за «Вашингтон», вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов. Последний продолжает находиться на ковид-протоколе лиги.

В серии до четырёх побед «Вашингтон» лидирует со счётом 1:0. Вторая игра запланирована на 18 мая.

Ранее стало известно, что российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», установил личный антирекорд в чемпионате. Впервые за 16-летнюю карьеру в НХЛ россиянин забросил меньше 30 шайб за регулярный чемпионат. В 45 играх сезона на его счету 24 гола. Из-за травм 35-летний хоккеист пропустил 11 матчей чемпионата.