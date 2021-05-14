Игра Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон» на старте плей-офф НХЛ

В первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Вашингтон» на своём льду обыграл «Бостон» в овертайме со счётом 3:2. В составе хозяев отметился результативной передачей российский форвард Александр Овечкин. Об этом сообщает ТАСС.
У «Вашингтона» шайбы
По ходу встречи вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек получил травму и был заменён на 39-летнего Крэйга Андерсона, который сыграл в матче плей-офф впервые с 2017 года, когда он был вратарём «Оттавы».
44-летний защитник «Вашингтона» Здено Хара провёл матч против «Бостона», где выступал на протяжении 14 лет и был капитаном команды.
Игру пропустили россияне, выступающие за «Вашингтон», вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов. Последний продолжает находиться на ковид-протоколе лиги.
В серии до четырёх побед «Вашингтон» лидирует со счётом 1:0. Вторая игра запланирована на 18 мая.
Ранее стало известно, что российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», установил личный антирекорд в чемпионате. Впервые за 16-летнюю карьеру в НХЛ россиянин забросил меньше 30 шайб за регулярный чемпионат. В 45 играх сезона на его счету 24 гола. Из-за травм 35-летний хоккеист пропустил 11 матчей чемпионата.