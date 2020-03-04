Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак получил порез лица коньком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» (2:6).
Во время третьего периода нападающий «Канадиенс» Арттури Лехконен падая попал в лицо коньком Бойчаку, которому сразу же пришлось покинуть лёд. Подробности состояния здоровья Бойчака появятся после прохождения медицинского обследования, сообщает пресс-служба НХЛ.
I donât care what team you root for, this is horrifying to see. Skate comes up and cuts Johnny Boychuk in the face. Hopefully it missed his eye. #islespic.twitter.com/hOdKId1a3r
Ранее NEWS.ru сообщал, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» подарит нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину сетку с ворот на память о 700-м голе за карьеру в НХЛ.