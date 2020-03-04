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Омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» провели на подмосковной «Арене Балашиха» второй поединок первого раунда серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Волевую победу в овертайме вырвали уфимцы — 3:2ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

В основное время у гостей отличились Григорий Панин (31-я минута) и Сакари Маннинен (за шесть секунд до конца третьего периода), в составе «ястребов» заброшенные шайбы на счету Семёна Кошелева (32-я...