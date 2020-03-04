Джонни Бойчак Джонни Бойчак Фото: Kostas Lymperopoulos/www.imago-images.de/Global Look Press

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак получил порез лица коньком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» (2:6).

Во время третьего периода нападающий «Канадиенс» Арттури Лехконен падая попал в лицо коньком Бойчаку, которому сразу же пришлось покинуть лёд. Подробности состояния здоровья Бойчака появятся после прохождения медицинского обследования, сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» подарит нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину сетку с ворот на память о 700-м голе за карьеру в НХЛ.

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