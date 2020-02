На своей странице в Twitter «Дэвилз» опубликовал видео, где запечатлено, как сотрудник коллектива срезает ту самую сетку с ворот, чтобы отправить её 34-летнему россиянину.

Got the puck, got the stick and now the net.



Many thanks to the @NJDevils Organization #700vi https://t.co/yMk7nkqnEy