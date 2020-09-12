Хет-трик Аалтонена помог СКА обыграть "Нефтехимик" и догнать ЦСКА

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Петербургский СКА догнал московских одноклубников на вершине турнирной таблицы регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), переиграв в домашнем поединке нижнекамский «Нефтехимик» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

У хозяев хет-трик сделал финский форвард Миро Аалтонен, отличившись на 37-й, 39-й и 50-й минутах. По одной шайбе забросили Антон Бурдасов (7-я минута) и Владимир Э.Ткачёв (49-я).

В составе «Нефтехимика» точными бросками отметились Александр Осипов (29-я минута) и Павел Порядин (36-я).

После этой победы СКА набрал девять очков в пяти играх и теперь делит лидерство в чемпионате с ЦСКА.

В предыдущем поединке питерские «армейцы» дома едва не упустили победу над ярославским «Локомотивом», писал ранее NEWS.ru.