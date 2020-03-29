Две хоккеистки сборной Китая сдали положительный тест на коронавирус после возвращения с тренировок в США.
Команда вернулась домой 13 марта, и ни у одного из 11 человек состава не было лихорадки, когда температура тела была измерена при приземлении. Затем они были помещены на карантин на 14 дней, и двое сдали положительный тест в конце периода карантина, — говорится в заявлении Китайской хоккейной ассоциации.
На данный момент спортсменки проходят лечение в больнице и чувствуют себя хорошо.
Ранее NEWS.ru писал, что владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» и клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Джеймс Долан заражён коронавирусной инфекцией.
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