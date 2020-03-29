Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» и клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Джеймс Долан заражён коронавирусной инфекцией.
Пресс-служба баскетбольного клуба сообщила, что Долан сдал тест на коронавирус с положительным результатом. При этом он находится в самоизоляции и практически не испытывает никаких симптомов.
Первым игроком НБА, тесты которого на коронавирус дали положительный результат, стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. 27-летний француз призвал избегать контактов с окружающими.
Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.
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