https://static.news.ru/photo/4c4eae22-71af-11ea-a969-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dennis Van Tine/Global Look Press

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» и клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Джеймс Долан заражён коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба баскетбольного клуба сообщила, что Долан сдал тест на коронавирус с положительным результатом. При этом он находится в самоизоляции и практически не испытывает никаких симптомов.

Первым игроком НБА, тесты которого на коронавирус дали положительный результат, стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. 27-летний француз призвал избегать контактов с окружающими.

Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.