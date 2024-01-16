Девушки и алкоголь: что рушит карьеру лучшего российского игрока НХЛ

Фото: IMAGO/Larry MacDougal/Global Look Press

Валерий Ничушкин

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, проводящий лучший сезон за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), неожиданно выбыл на неопределенный срок. Хоккеист стал участником программы помощи игрокам НХЛ. По данным журналистки Дарьи Тубольцевой, у спортсмена проблемы с алкоголем. Что об участии в программе сказал сам Ничушкин, какие версии появились в СМИ и когда он вернется на лед — в материале NEWS.ru.

Что сказали о Ничушкине в НХЛ

В «Колорадо» не объясняли причины отсутствия хоккеиста, однако 15 января, накануне матча регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс», с заявлением выступили представители НХЛ.

«НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ объявляют о том, что нападающий „Колорадо Эвеланш“ Валерий Ничушкин будет недоступен для своего клуба на неопределенный период, пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы. По ее условиям, он вернется в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям», — говорится в заявлении.

В Лиге не пояснили, что конкретно произошло с 28-летним Ничушкиным. Программа НХЛ помогает игрокам избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, а также справиться с психологическими проблемами.

Как сам Ничушкин прокомментировал участие в программе

После заявления НХЛ Ничушкин тоже решил высказаться. Его слова опубликовала пресс-служба «Колорадо». Россиянин подтвердил участие в программе, но новых подробностей не раскрыл.

«Моя задача — решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Хочу поблагодарить свою жену, семью, друзей, организацию и всех фанатов за понимание и поддержку», — отметил Ничушкин и пообещал сделать все, чтобы как можно быстрее вернуться в команду.

Фото: Jason Franson/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Ничушкин (справа)

Что пишут о проблемах с алкоголем у Ничушкина в СМИ

По информации журналистки Дарьи Тубольцевой, которую она опубликовала в своем Telegram-канале, у Ничушкина проблемы с алкоголем. «Вы только представьте, какое крепкое у Ничушкина здоровье. Имея такие проблемы, так круто играть!» — подчеркнула она.

Журналистка добавила, что хоккеист обращается к программе помощи игрокам НХЛ уже во второй раз. Впервые это произошло весной прошлого года во время плей-офф после инцидента с пьяной девушкой, обнаруженной в его гостиничном номере. Тогда ни Лига, ни клуб не делали никаких официальных заявлений о проблемах игрока.

«Спорт-Экспресс» опроверг, что Ничушкин стал участником программы из-за проблем с алкоголем. Других подробностей издание не сообщило.

Ничушкин — второй игрок «Эвеланш», обратившийся к программе помощи в этом сезоне. В середине ноября ее участником стал канадский защитник Самюэль Жирард. Он жаловался на тревогу и депрессию, из-за которых начал злоупотреблять алкоголем. Игрок пропустил полтора месяца, но с начала этого года вернулся на лед и набирает очки за результативность.

Скандал Ничушкина с пьяной девушкой

В апреле 2023 года Ничушкин покинул расположение «Колорадо» после второго матча серии плей-офф с «Сиэтл Кракен». Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар тогда заявлял, что это произошло по личным причинам игрока, но подробностей не раскрывал.

Издание The Denver Post рассказало, какие события произошли до отъезда Ничушкина, По его данным, полиция Сиэтла, где команда «Колорадо» играла на выезде, обнаружила в гостиничном номере хоккеиста девушку. Она была настолько пьяна, что не могла сама покинуть отель на такси. В итоге доктор «Эвеланш» Брэдли Чангстрем вызвал скорую. В больнице девушка рассказала, что она уроженка Украины и гражданка России.

Никаких обвинений против Ничушкина она выдвигать не стала, полиция тоже не заводила уголовное дело. В команде подчеркивали, что не имеют никаких претензий к хоккеисту.

В июне департамент полиции Сиэтла опубликовал кадры с нательных камер офицеров Джошуа Найта и Райана Бикрофта, которые в апреле приехали на тот самый вызов в отель. Видеозапись подтверждает историю, опубликованную в The Denver Post, но Ничушкина на ней нет. Сам хоккеист впервые прокомментировал случившееся только в сентябре.

«Это были семейные обстоятельства. Я знаю, что вы, ребята, хотите найти там что‑нибудь, но там нет ничего интересного. Я думаю, нам следует закрыть это дело. Сейчас новый сезон», — заявил игрок, слова которого привел Denver Sports.

Фото: Amber Bracken/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Ничушкин (слева)

Что известно о результатах Ничушкина в этом сезоне

В нынешнем сезоне Ничушкин показывает высокие результаты. В 40 матчах «регулярки» россиянин забросил 22 шайбы и сделал 20 результативных передач. Тренеры стали часто ставить его в первую тройку нападения вместе с главной звездой команды Натаном Маккинноном. До персонального рекорда результативности, установленного в сезоне-2021/2022, российскому форварду осталось всего 10 очков. Тогда Ничушкин сделал 52 очка по системе «гол плюс пас» в 62 встречах.

«Колорадо» успешно проводит сезон. Команда исправно набирает очки и находится на третьем месте в Западной конференции. «Эвеланш» входит в число фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. Если это произойдет, Ничушкин станет двукратным обладателем трофея. Пока же спортсмену предстоит справиться со своими проблемами, в этом его поддерживают многие болельщики в России и за ее пределами. Среди них двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников.

«Ничушкин молодец! Решил приостановить — и правильно сделал. Многие скрывают свои проблемы. Для многих это пример. Валерий выберется из этой ситуации. Он челябинский парень с характером, а там все бойцы. Самое главное, что он сам решился», — заявил Кожевников «Чемпионату».

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