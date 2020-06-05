5 июня Валерий Брагин официально вступил в должность главного тренера сборной России по хоккею. Пусть это и новость дня, но удивительного в ней мало. Приход Брагина в основную команду был неизбежным сразу по нескольким причинам. Об этих причинах и перспективах нового наставника — в материале NEWS.ru.

Ещё в начале мая появились разговоры о том, что Валерий Брагин займёт пост главного тренера вместо Алексея Кудашова. Однако то, что всё в итоге так и обернётся, было известно намного раньше. В январе случилось назначение в хоккейный клуб СКА, продление контракта с Федерацией хоккея России (ФХР) до февраля 2022 года и попадание в тренерский штаб главной национальной команды. Все эти обстоятельства уже являлись жирным намёком на то, что следующий шаг будет сделан в сторону назначения на главную должность.

Один приход в СКА, который стал фарм-клубом, базовым клубом — называйте это как хотите, — говорил о многом. Поэтому последовавшее вслед за вступлением в должность наставника сборной назначение на пост главного в петербуржском клубе тоже мало кого удивило. В последние годы место главного рулевого сборной идёт в пакете с местом главного тренера СКА. Так было и с Алексеем Кудашовым, и с Ильёй Воробьёвым. Совмещение этих двух должностей стало главной тенденцией в нашем хоккее. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен, что данное обстоятельство не помешает Валерию Брагину справиться со своими обязанностями.

Я уверен, у него (Брагина. — NEWS.ru) хорошие перспективы: команда молодая, он знает всех игроков, включая хоккеистов, так скажем, среднего поколения, которые работали вместе с ним и на первенстве мира, и на сборах. Его назначение — это правильное решение. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но я думаю, что Брагин справится. СКА — это базовая команда сборной, так что ничего удивительного в выборе тренера нет. Александр Кожевников двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой

Говоря о назначении на пост главного рулевого национальной команды, необходимо учитывать и то обстоятельство, что Валерий Брагин провёл много лет бок о бок с молодёжной сборной. Поэтому переход из «молодёжки» в основу — это максимально логичная последовательность.

И раз уж мы упомянули молодёжную команду, то скажем несколько слов и об Игоре Ларионове, который принял сборную (до 20). Это назначение также напрашивалось. Связка Брагин — Ларионов хорошо проявила себя на последнем чемпионате мира среди молодёжи в Чехии, где российская сборная дошла до финала и остановилась в одном шаге от золотых медалей. Нет сомнений в том, что Ларионов давно был готов к самостоятельному плаванию. Теперь его время настало.

В этой череде очевидных событий есть всё-таки место и необъяснимым вещам. Главная из них — почему в сборной так часто меняются тренеры? Брагин — четвёртый наставник за последние два года! Люди не успевают адаптироваться к команде, а уже оказываются за бортом. Насколько эффективен такой подход? Александр Кожевников не уверен, что подобные шаги играют на руку сборной.

На самом деле меня это пугает. Хотелось бы стабильности и для игроков, и для тренерского состава, потому что за последние годы у нас в сборной сменилось четыре тренера. Нужно разработать эту систему, например, назначать наставника за несколько лет перед Олимпиадой, а затем его пролонгировать ещё на четыре года — только тогда будет результат. Он по вспышке не получается. Не нужно также ориентироваться на игроков НХЛ, которых мы набираем на турниры, только непонятно, нужны они или нет — всех скопом собираем, а результат один. Нужно развивать своих, — сказал эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Ассистент главного тренера хоккейного клуба «Динамо» Андрей Николишин продолжает дискуссию на этот счёт.

Непонятно, почему именно сейчас произошла замена, но у нас, к сожалению, в последнее время всегда так делают. Мы можем сотрясать воздух сколько угодно со стороны, но задавать вопросы нужно Роману Ротенбергу, кто меняет тренеров каждый год: почему так происходит, на каком основании, рассматривались ли вообще другие кандидаты? Нет конкуренции. Кто тренер в СКА — тот и тренер в сборной, и так уже на протяжении многих лет. Удивляться тут нечему. Андрей Николишин ассистент главного тренера хоккейного клуба «Динамо» ассистент главного тренера хоккейного клуба «Динамо»

Взять того же Кудашова — вот чем он не угодил Федерации хоккея России? Почему рокировку необходимо было провести именно сейчас? У наставника даже не было возможности вывести команду на мировое первенство (тут, конечно, спасибо нужно сказать коронавирусу). По сути, меньше чем за год у руля сборной Алексей Кудашов ничем примечательным не отметился, но и ругать его тоже не за что. Хотя, учитывая, что его предшественников убирали за куда более ощутимые достижения (Знарка сняли после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане, Воробьёва — после бронзы чемпионата мира), подобная поспешность и нелогичность в принятии решений тоже, в принципе, уже не сильно удивляет.

Возможно, такой поспешный шаг был предпринят в связи с курсом ФХР на омоложение состава основной команды (такого же направления, кстати, придерживается упомянутый ранее питерский СКА). И в этом направлении лучшего специалиста, чем Брагин, не найдёшь. Для начала просто перечислим его достижения с молодёжной командой: одна золотая, пять серебряных и две бронзовые медали. Он умеет найти подход к игрокам, знает, как замотивировать каждого, а также хорошо работает на короткой дистанции. Молодым игрокам с ним будет проще адаптироваться в основе. Поэтому чем быстрее начнётся процесс формирования новой команды, тем больше шансов у нас будет увидеть плоды проделанной работы на грядущих Олимпийских играх в Пекине. До них, к слову, осталось меньше двух лет.

Экс-тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков тоже делает акцент на опыт Брагина, приобретённый в работе с молодёжной командой.