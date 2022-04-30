ЦСКА выиграл Кубок Гагарина ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург» в седьмом матче и завоевал Кубок Гагарина

Фото cska-hockey.ru

Московский ЦСКА выиграл Кубок Гагарина по хоккею в сезоне-2021/22. Соперником «армейцев» в финале был магнитогорский «Металлург». Судьба противостояния решилась в седьмом матче, который проходил в Магнитогорске. Московский клуб победил со счётом 4:1.

В первом периоде отличились Павел Карнаухов и Александр Попов, сделавшие счёт 2:0. За три минуты до конца второго периода ЦСКА повёл с разницей в три шайбы: отличился Константин Окулов. На 40-й минуте отставание «магнитки» сократил Филипп Майе, а точку в матче поставил Владислав Каменев.

Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории. Армейцы уступали «Металлургу» в серии со счётом 1:3, но сумели переломить ход противостояния.

В прошлом году ЦСКА также принимал участие в финальной серии Континентальной хоккейной лиги, однако уступил «Авангарду»: команда из Омска выиграла плей-офф со счётом 4:2.