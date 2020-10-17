Ближайшие матчи рижского «Динамо» в КХЛ не состоятся из-за вспышки COVID-19

Матчи рижского «Динамо» с «Витязем» из Московской области и «Металлургом» из Магнитогорска не состоятся в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Игры должны были пройти в субботу и в понедельник, 19 октября, соответственно.
В связи с новыми случаями заражения коронавирусом команда «Динамо» должна сесть на карантин. Также на карантине находятся молодёжная команда «Динамо» и фарм-клуб рижан, поэтому у клуба нет возможности сформировать состав для игры в КХЛ, — сообщили в пресс-службе «Динамо».
Клуб уже уходил на карантин осенью, тогда «Динамо» засчитали два технических поражения.
NEWS.ru писал, что форвард хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин точно не знает переболел ли он коронавирусом или нет. Он сдавал тест на антитела через пять месяцев после того, как у него были обнаружены симптомы ОРВИ.