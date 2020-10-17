16+

Рубрики

Медиа

Архив

Хоккей

Ближайшие матчи рижского «Динамо» в КХЛ не состоятся из-за вспышки COVID-19

12:56, 17 октября 2020
Фото: dinamoriga.lv

Матчи рижского «Динамо» с «Витязем» из Московской области и «Металлургом» из Магнитогорска не состоятся в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.

Игры должны были пройти в субботу и в понедельник, 19 октября, соответственно.

В связи с новыми случаями заражения коронавирусом команда «Динамо» должна сесть на карантин. Также на карантине находятся молодёжная команда «Динамо» и фарм-клуб рижан, поэтому у клуба нет возможности сформировать состав для игры в КХЛ, — сообщили в пресс-службе «Динамо».

Клуб уже уходил на карантин осенью, тогда «Динамо» засчитали два технических поражения.

NEWS.ru писал, что форвард хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин точно не знает переболел ли он коронавирусом или нет. Он сдавал тест на антитела через пять месяцев после того, как у него были обнаружены симптомы ОРВИ.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео