Ближайшие матчи рижского «Динамо» в КХЛ не состоятся из-за вспышки COVID-19

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Поединок двух клубов с «кошачьими» названиями — казанского «Ак Барса» и казахстанского «Барыса» — в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был посвящён проблеме исчезновения снежных барсов. Проблему заброшенных шайб соперникам удалось решить с куда большим трудом — гости одержали победу благодаря единственному голу в овертайме — 1:0ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Автором этой шайбы на 67-й секунде дополнительной пятиминутки стал нападающий клуба из Нур-Султана Роман Старченко. Голкипер «Барыса» Йони Ортио отразил 32 броска соперника и отыграл «на ноль» впервые в нынешнем...