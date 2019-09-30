https://static.news.ru/photo/fa31e18a-e3bb-11e9-8b96-fa163e074e61_660.jpg Данис Зарипов Фото: ak-bars.ru

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был отмечен громким юбилеем: нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов первым из отечественных хоккеистов провёл 1200-й матч в чемпионатах России.

Юбилейная игра пришлась на «дерби Татарстана», в котором «барсы» взяли верх над нижнекамским «Нефтехимиком» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

У хозяев отличились Эмиль Галимов (29-я минута), Джастин Азеведо (37-я) и Андрей Педан (45-я).

Гости ответили точными бросками Дениса Казионова (31-я минута) и Мэтта Уайта (52-я).

Набрав после 11 сыгранных матчей 18 очков, «Ак Барс» вышел на первое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Казахстанский «Барыс» на своей площадке уступил китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» — 2:5 (0:1, 2:1, 0:3).

Победу гостям принесли голы Спенсера Фу (17-я минута), Брэндона Ипа (24-я), Олли Палолы (45-я), Тревора Мёрфи (52-я) и Лукаса Локхарта (56-я).

Хозяева смогли забросить лишь две шайбы усилиями Ииро Пакаринена (22-я минута) и Романа Старченко (23-я).

«Адмирал» из Владивостока в родных стенах в серии послематчевых буллитов взял верх над новосибирской «Сибирью» — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0).

После двух периодов сибиряки вели в счёте благодаря точным броскам Александра Шарова (19-я минута) и Юусо Пуустинена (30-я), однако к концу основного времени хозяева сумели отыграться: голы на счету Шона Лалонда (58-я) и Адама Альмквиста (за 1 минуту 21 секунду до сирены).

В серии послематчевых бросков решающим стал буллит всё того же Альмквиста.

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