«Ак Барс» и «Локомотив» выиграли очередные матчи в КХЛ

Фото: ХК «Ак Барс»/vk.com

Омский «Авангард» после серии из четырёх побед потерпел первое поражение в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву» — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0).

Счёт уже на 23-й секунде встречи открыл защитник юлаевцев Евгений Бирюков. А дубль финского форварда Тему Хартикайнена (голы на 11-й и 23-й минутах) обеспечил уфимцам победу. У «ястребов» отличились Александр...