«Ак Барс» и «Локомотив» выиграли очередные матчи в КХЛ

Казанский «Ак Барс» присоединился к трио лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уверенно обыграв в выездном матче регулярного чемпионата ХК «Сочи» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
Шайбы забросили Кирилл Петров (26-я минута), Александр Бурмистров (30-я), Джастин Азеведо (52-я) и Найджел Доус (59-я).
Голкипер казанцев Тимур Билялов отразил 19 бросков соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.
Ярославский «Локомотив» дома взял верх над челябинским «Трактором» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).
У «железнодорожников» дубль оформил шведский форвард Андре Петерссон (голы на 12-й и 17-й минутах), уральцы ответили единственным голом Виталия Кравцова (33-я минута).
Московский «Спартак» на своём льду в овертайме проиграл минскому «Динамо» — 3:4ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 0:1).
Подмосковный «Витязь» в серии буллитов одолел череповецкую «Северсталь» — 2:1Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Омский «Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в Уфе «Салавату Юлаеву», ранее писал NEWS.ru.
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