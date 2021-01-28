Учёные из Швейцарии обосновали лавинную версию гибели группы Дятлова

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Швейцарские учёные с помощью моделирования доказали, что лавинная версия гибели туристической группы Игоря Дятлова имеет право на существование. Немало исследователей трагедии полувековой давности считают её несостоятельной.

Результаты моделирования загадочного ЧП в горах Урала показали, что при таком сценарии туристы вполне могли получить травмы, которые были обнаружены у погибших, передаёт РИА Новости со ссылкой на Communications Earth & Environment.

Швейцарские эксперты Йохан Гауме и Александр Пузрин построили модель лавинообразного схода снежной плиты применительно к обстановке, в которой, как считается, туристы разбили лагерь. По оценкам учёных, это могло произойти через 9–13 часов после того, как «дятловцы» подрезали снег, чтобы установить палатку на ровной площадке и защитить её от ветра.

Эксперты также выполнили трёхмерное моделирование повреждений, которые могла нанести людям лавина. Результаты совпали с травмами, зафиксированными в материалах следствия.

В качестве причин трагедии исследователи назвали совокупность причин — неровный участок местности, подрезанный склон, а также низовой ветер, который продолжал нагонять снег и увеличивал нагрузку на потерявший устойчивость пласт.

Как полагают авторы моделирования, ночью снежная плита начала сползать вниз по склону. Туристы выскочили из палатки без верхней одежды, но лавина сбила их с ног. В итоге все умерли от переохлаждения, так как было около 25 градусов мороза.

Трагедия с туристами произошла, как предполагается, ночью 2 февраля 1959 года. Группа, состоявшая большей частью из студентов Уральского политехнического института, отправилась в 14-дневный лыжный поход по Северному Уралу 27 января. Это был переход третьей, высшей категории сложности. Все участники были опытными туристами. Однако несколько дней спустя группа в полном составе погибла в районе горы Холатчахль. Тела пятерых туристов нашли в феврале, остальных четверых — в мае.

Лавинная версия была выдвинута следователями почти сразу, но очевидных свидетельств этого не оказалось, а угол склона оказался недостаточно крутым. Кроме того, снег, по мнению специалистов, должен была сойти вскоре после того, как туристы подрезали склон, а не через несколько часов. При этом характер травм считается нетипичным для пострадавших от стихии такого рода.

Однако авторы моделирования считают, что если рассматривать не классическую массивную лавину, а сход плотного снежного пласта небольшой толщины, тогда всё сходится. Тем не менее они подчёркивают, что их выводы предварительные и основаны исключительно на результатах моделирования.

Ранее NEWS.ru писал, что подразделение компании Walt Disney в ФРГ приобрело права на трансляцию сериала «Перевал Дятлова» на территории Германии, заявили пресс-службе телеканала ТНТ. Также проект продали для показа в Исландии, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии.