Первый канал расскажет, как сложилась судьба детей нацистских преступников

https://static.news.ru/photo/1eaf0836-cdac-11eb-b97e-96000091f725_660.jpg Бертольд фон Штауффенберг Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В эфире Первого канала покажут документальный фильм о детях известных нацистских преступников. Зрители из первых уст узнают, как сложилась судьба людей, знающих, что на руках их отцов и дедов кровь миллионов невинных жизней.

На поиски героев фильма авторы ленты потратили долгие месяцы, написали сотни писем, провели множество личных встреч и тяжёлых переговоров. В результате скрывающиеся годами потомки нацистов впервые решились заговорить для российского зрителя.

В первом фильме, который выйдет в эфир 26 июня, свою историю расскажет Никлас Франк, сын личного адвоката Гитлера Ганса Франка, возглавившего по приказу фюрера оккупированную Польшу и уничтожившего шесть миллионов человек. Ещё одним героем картины стал Бертольд фон Штауффенберг. Его отец, полковник Клаус фон Штауффенберг, в 1944 году совершил самое громкое в истории покушение на Адольфа Гитлера.

Ранее одна из ведущих испанских газет АВС опубликовала статью о «подвигах» пилота гитлеровской Германии Ганса-Ульриха Руделя на Восточном фронте в СССР в годы Второй мировой войны. Автор материала Мануэль Вильяторо сообщил, что Рудель стал самым результативным пилотом пикирующего бомбардировщика Junkers Ju-87. В сентябре 1941 года он подбил гордость Балтийского флота — линкор «Марат» — во время наступления гитлеровцев на Ленинград. В результате взрыва бомбы погибли более 300 моряков, а корабль весом около 24 тысяч тонн лёг на грунт.