Испанская газета восхитилась «подвигами» нацистского пилота под Ленинградом

https://static.news.ru/photo/392fd786-ccb1-11eb-8ee4-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Яндекс.Дзен

Статью о «подвигах» пилота гитлеровской Германии Ганса-Ульриха Руделя на Восточном фронте в СССР в годы Второй мировой войны опубликовала одна из ведущих испанских газет АВС.

Автор материала Мануэль Вильяторо сообщил , что Рудель стал самым результативным пилотом пикирующего бомбардировщика Junkers Ju-87. В сентябре 1941 года он подбил гордость Балтийского флота — линкор «Марат» — во время наступления гитлеровцев на Ленинград.

В результате взрыва бомбы погибли более 300 моряков, а корабль весом около 24 тысяч тонн лёг на грунт.

Также испанская газета пишет, что Рудель «прославился» уничтожением бронетехники: на счету фашистского лётчика более 500 подбитых танков.

После поражения фашистской Германии Рудель сдался американцам, а позже сбежал в Аргентину. Там он публиковал статьи, где выражал готовность снова вступить в борьбу против большевиков и за «жизненное пространство» на Востоке, которое он называл необходимым для выживания немецкой нации. Также он выступал в защиту идей Адольфа Гитлера.