Испанская газета восхитилась «подвигами» нацистского пилота под Ленинградом

Статью о «подвигах» пилота гитлеровской Германии Ганса-Ульриха Руделя на Восточном фронте в СССР в годы Второй мировой войны опубликовала одна из ведущих испанских газет АВС.
Автор материала Мануэль Вильяторо
В результате взрыва бомбы погибли более 300 моряков, а корабль весом около 24 тысяч тонн лёг на грунт.
Также испанская газета пишет, что Рудель «прославился» уничтожением бронетехники: на счету фашистского лётчика более 500 подбитых танков.
После поражения фашистской Германии Рудель сдался американцам, а позже сбежал в Аргентину. Там он публиковал статьи, где выражал готовность снова вступить в борьбу против большевиков и за «жизненное пространство» на Востоке, которое он называл необходимым для выживания немецкой нации. Также он выступал в защиту идей Адольфа Гитлера.