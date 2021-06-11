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Испанская газета восхитилась «подвигами» нацистского пилота под Ленинградом

04:39, 14 июня 2021
Фото: Фото: Яндекс.Дзен

Статью о «подвигах» пилота гитлеровской Германии Ганса-Ульриха Руделя на Восточном фронте в СССР в годы Второй мировой войны опубликовала одна из ведущих испанских газет АВС.

Автор материала Мануэль Вильяторо сообщил, что Рудель стал самым результативным пилотом пикирующего бомбардировщика Junkers Ju-87. В сентябре 1941 года он подбил гордость Балтийского флота — линкор «Марат» — во время наступления гитлеровцев на Ленинград.

В результате взрыва бомбы погибли более 300 моряков, а корабль весом около 24 тысяч тонн лёг на грунт.

Также испанская газета пишет, что Рудель «прославился» уничтожением бронетехники: на счету фашистского лётчика более 500 подбитых танков.

После поражения фашистской Германии Рудель сдался американцам, а позже сбежал в Аргентину. Там он публиковал статьи, где выражал готовность снова вступить в борьбу против большевиков и за «жизненное пространство» на Востоке, которое он называл необходимым для выживания немецкой нации. Также он выступал в защиту идей Адольфа Гитлера.

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