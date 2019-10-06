https://static.news.ru/photo/ec96ad80-e85c-11e9-98ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: AntiquitiesIL/facebook.com/

Археологи из Израиля обнаружили руины основанного около пяти тысяч лет назад города в районе населённого пункта Эйн-Ирон.

Это Нью-Йорк раннего бронзового века в нашем регионе, космополитичный город с планировкой, в котором жили тысячи человек, — цитирует РИА Новости сообщение от Управления древностей Израиля.

Город располагался на площади в 65 га. Он был обнесён крепостной стеной и разделялся на зоны для общественных собраний, улицы и аллеи. Учёные также обнаружили сооружение, возможно, бывшее храмом, о чём свидетельствует ритуальный жертвенник.

Археологи приблизительно оценивают количество городского населения в шесть тысяч человек.

Как сообщал News.ru, российским археологам удалось обнаружить осколки вазы времён неолита в самом центре Москвы.