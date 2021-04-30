Историк: британцы виновны в убийстве тысяч советских пленных

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Военные Великобритании в 1945 году уничтожили фашистские корабли, на которых находились тысячи советских пленных из концлагерей. Это произошло 3 мая, когда военно-воздушные силы страны вошли в Любекскую бухту в Балтийском море.

На немецких судах было, по разным данным, от 7 до 12 тысяч человек. Там были представители более 25 национальностей, в том числе уроженцы СССР. Об этом сообщил историк спецслужб Дмитрий Хохлов в беседе с РИА Новости.

Очевидец трагедии Василий Саломатин прислал письмо в Министерство госбезопасности в 1949 году, в котором описал все эти события. По его словам, британские военные игнорировали белые флаги на кораблях и намеренно бомбили их. А спасшихся военнопленных отправили в лагерь, где они содержались в ужасных условиях — в тесных комнатушках и с плохим питанием.

Соломатин утверждал, что англичане даже не позволили русским похоронить с почестями погибших при бомбежке.

Историк Хохлов назвал причину такого отношения к выжившим. По его мнению, этому поспособствовали политические мотивы Великобритании, которая стремилась взять немецкий город Любек «как можно скорее».

Закон об обращении с останками и воинскими захоронениями ранее подписал президент РФ Владимир Путин. В рамках его реализации местные власти получают полномочия по захоронению и перезахоронению непогребённых останков погибших в годы Второй мировой войны, а также по созданию списков имён погибших, погребённых в захоронениях воинов на территории региона, писал NEWS.ru.