Путин подписал закон об увековечивании памяти погибших воинов

https://static.news.ru/photo/bcb9a65a-c546-11e9-95d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Закон об обращении с останками и воинскими захоронениями подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках реализации закона местные власти получают полномочия по захоронению и перезахоронению непогребённых останков погибших в годы Второй мировой войны, а также по созданию списков имён погибших, погребённых в захоронениях воинов на территории региона.

Кроме того, регионы начнут утверждать территории, на которых проходили боевые действия и где могут быть обнаружены останки бойцов, не нашедших своего последнего пристанища. Согласно новому закону, при обнаружении останков или старых могил погибших бойцов перезахоронение должно быть произведено не позднее чем через три месяца.

При обнаружении останков гражданам необходимо сообщить об этом в полицию или соответствующий орган местного самоуправления в течение трёх дней.

Ранее сообщалось, что третий этап экспедиции Северного флота (СФ РФ) и Русского географического общества (РГО) «Помни войну» отметился новыми находками. Во время похода гидрографы обследовали Кольский залив. Эксперты обнаружили останки самолёта времён Великой Отечественной войны в Заполярье.