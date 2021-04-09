Гидрографы обнаружили самолёт времён ВОВ в Кольском заливе

https://static.news.ru/photo/b768b6da-9aa8-11eb-9464-96000091f725_660.jpg Фото: Vladislav Kadyshev/Russian Look/Global Look Press

Третий этап экспедиции Северного флота (СФ РФ) и Русского географического общества (РГО) «Помни войну» отметился новыми находками. Во время похода гидрографы обследовали Кольский залив. Эксперты обнаружили останки самолёта времён Великой Отечественной войны (ВОВ) в Заполярье.

Останки боевой машины покоились на глубине 25 метров рядом с берегом. Данные о гибели в здешних местах, вероятно, бомбардировщика, полученного СССР по ленд-лизу, получены от дайверов. Исследователи СФ РФ и РГО работали несколько дней. Им ещё предстоит детально изучить дно и обсудить возможность поднять самолёт, говорится на официальном сайте Минобороны РФ.

Специалисты получили и качественное гидроакустическое изображение транспортного судна «Стил Уокер», впервые осмотренного водолазами в 1991-м, подтвердили информацию о подъёме тральщика «Госсамер» и гидрографического бота ГО-12, уничтоженных здесь после налёта немецкой авиации в 1942-м.

Также эксперты нашли носовую часть, скорее всего, транспорта «Алькоу кадет». Неудачную попытку поднять его в своём рассказе описал Виктор Конецкий. Кроме того, СФ и РГО выявили несколько небольших объектов — понтонов и катеров, отсутствовавших на морских навигационных картах. Результаты экспедиции повысят безопасность судоходства в регионе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании архивов Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны как неактуальный. В ведомстве пояснили, что одновременно подписан приказ о рассекречивании расширенного перечня документов. Контроль за исполнением поручения возложен на начальника Архивной службы ВС РФ.