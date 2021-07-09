«Выбить дурь»: врач назвал рецепт победы над коронавирусом

Забыть про «чипирование», активно пользоваться масками и не бояться прививаться призвал граждан доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов. Свою позицию он изложил в интервью РИА Новости.

Вакцина помогает и маски помогают. Только надо дурь выбить про «5G», про «потепление», про «чипирование» и прочие вещи, — заявил он.

Нетёсов отметил, что в мире в настоящее время создано уже 12 достаточно эффективных препаратов против вируса, в связи с чем следует просто выполнять задачу по производству необходимого количества доз вакцины и по вакцинации граждан.

При этом победить коронавирус без сознательности граждан будет сложно, подчеркнул медик.

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-10 стран по среднему числу прививок в день.