https://static.news.ru/photo/94fae20a-48a4-11ea-b6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Жительница Италии пожаловалась медикам на то, что у неё начали расти волосы в ротовой полости. После исследований специалистам так и не удалось точно установить причину возникновения таких симптомов. Об этом случае сообщается в журнале Oral Surgery.

Как оказалось, итальянка не первый раз обращалась за помощью. Сначала она заметила волоски, похожие на ресницы, у себя на нёбе в 2009 году и сразу же пошла к врачу. Сотрудники больницы тогда удивились и стали искать похожие случаи в практике. Оказалось, что было всего пять таких пациентов и все они — мужчины.

Проведя анализы, девушке поставили диагноз «синдром поликистозных яичников». Это заболевание часто вызывает избыточный рост волос на лице и теле. Волосы на нёбе ей удалили хирургическим путём и выписали гормональные препараты.

Какое-то время итальянке терапия помогала, но через несколько лет у неё снова выросли волосы на дёснах, и она обратилась за помощью.

На этот раз врачи не только удалили волосы, но и провели анализ тканей. Под микроскопом они увидели, что сквозь необычно утолщённые ткани дёсен прорастал волосяной стержень. Однако ответа на причину появления такого странного недуга результаты исследования так и не дали.

Врачи не могут единогласно объяснить феномен появления волос во рту у итальянки. Они не исключают, что женщине придётся принимать лекарства всю жизнь.

Пациент с похожими симптомами недавно обратился за помощью к московским врачам. Мужчине пришлось делать операцию, чтобы удалить волосы из трахеи, писал NEWS.ru.