Врач рассказал о неожиданном предвестнике опухоли мозга

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Шум в ушах и состояние, когда человек усиленно слышит себя, может являться предвестником появления опухоли в головном мозге. Об этом сообщил врач Владимир Зайцев.

В беседе с изданием Aif.ru он рассказал , что когда такое состояние длится не более нескольких секунд, это вариант нормы. Но шум в ушах может быть и сигналом о скором скачке давления, инфаркте, инсульте и даже предвестником развития опухоли мозга.

Организм даёт конкретные сигналы и просит с этим разобраться, — пояснил специалист.

Люди с различными неврологическими заболеваниями, а также люди со слабыми стенками кровеносных сосудов подвержены этому состоянию. Также причина таких проблем может заключаться в зажатости шейного отдела позвоночника или закрытии просвета слуховой трубы. Кроме того, человек может усиленно слышать себя из-за серной пробки в ухе или воспаления слухового нерва. Врач посоветовал при подобных симптомах незамедлительно обращаться к специалистам, так как это увеличивает шансы на безболезненное решение проблемы.

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