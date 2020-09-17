Врач рассказал о неожиданном предвестнике опухоли мозга

Шум в ушах и состояние, когда человек усиленно слышит себя, может являться предвестником появления опухоли в головном мозге. Об этом сообщил врач Владимир Зайцев.
В беседе с изданием Aif.ru он
Организм даёт конкретные сигналы и просит с этим разобраться, — пояснил специалист.
Люди с различными неврологическими заболеваниями, а также люди со слабыми стенками кровеносных сосудов подвержены этому состоянию. Также причина таких проблем может заключаться в зажатости шейного отдела позвоночника или закрытии просвета слуховой трубы. Кроме того, человек может усиленно слышать себя из-за серной пробки в ухе или воспаления слухового нерва. Врач посоветовал при подобных симптомах незамедлительно обращаться к специалистам, так как это увеличивает шансы на безболезненное решение проблемы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-онколог Елена Смирнова рассказала о том, какие факторы могут повлиять на развитие злокачественной опухоли.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен