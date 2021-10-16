Врач назвал три простых способа избавиться от бессонницы без лекарств

Медицинские препараты, используемые для борьбы с бессонницей, имеют краткосрочный эффект и могут вызвать привыкание, а некоторые обладают серьёзными побочными эффектами. Лучше приобщиться к здоровому образу жизни и наладить сон естественным путём. Об этом в интервью РИА Новости рассказала врач — терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи.

По словам врача, первым способом борьбы с бессонницей является правильный режим дня. Необходимо просыпаться и засыпать в одно и то же время, это наладит биологические часы.

В среднем взрослому человеку достаточно семь — девять часов сна. Поможет и ванна с эфирными маслами (лаванда, ромашка). Если на это нет времени, достаточно принять тёплый душ. Главное — принять душ или ванну за два часа до сна. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Достаточно получаса, в тёплое время года до полутора часов, — рассказала медик.

Также она рекомендовала отказаться перед сном от тяжёлой пищи. Следует ограничиться лёгким перекусом, для этого подойдут банан, йогурт, ромашковый чай. Также необходимы регулярные физические нагрузки: плавание танцы, бег, тренажёрный зал. Заниматься спортом следует до 19 часов вечера.

И ни в коем случае нельзя заставлять себя спать — это лишь усилит тревогу и нервное напряжение.

Если не получилось уснуть в течение получаса, попробуйте послушать спокойную музыку или почитать книгу. Возвращайтесь в кровать, когда почувствуете лёгкую сонливость. Оптимальная влажность воздуха в спальне — 50–60 процентов. Температура — 17–20 градусов, — посоветовала терапевт.

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