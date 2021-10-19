Врач Коммунарки нарисовал портрет типичного пациента с коронавирусом

Выступающих против прививок родителей следует стараться убеждать вакцинировать детей от коронавирусной инфекции. Об этом NEWS.ru заявил вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, прививать детей будет можно лишь после того, как вакцина пройдёт полный цикл испытаний, её результаты будут опубликованы, а препарат зарегистрирован.

Аграновский отметил, что подростки активно общаются в школе, часто заражаются и являются распространителями вируса. Он добавил, что дети чаще болеют, но легче, чем люди старшего возраста. Проблема весьма чувствительная. Если...