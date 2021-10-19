Врач Коммунарки нарисовал портрет типичного пациента с коронавирусом

Чаще всего с коронавирусом поступают пациенты старше 50 лет как минимум с одним хроническим заболеванием, не прошедшие процедуру вакцинации и не болевшие ранее. Так описал типичного пациента с коронавирусом работающий в Коммунарке врач Василий Купрейчук в комментарии для argumenti.ru.
Он отметил, что пациент может быть любого пола, при этом чаще всего у них встречаются такие хронические заболевания, как ожирение, диабет или гипертония. Купрейчук
Ранее стало известно, что Россия вновь побила собственный антирекорд по смертности от коронавируса: за сутки в РФ от инфекции погибло более тысячи человек.
Чаще всего с коронавирусом поступают пациенты старше 50 лет как минимум с одним хроническим заболеванием, не прошедшие процедуру вакцинации и не болевшие ранее. Так описал типичного пациента с коронавирусом работающий в Коммунарке врач Василий Купрейчук в комментарии для argumenti.ru.