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Врач Коммунарки нарисовал портрет типичного пациента с коронавирусом

13:19, 20 октября 2021
Врач Коммунарки нарисовал портрет типичного пациента с коронавирусом
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Чаще всего с коронавирусом поступают пациенты старше 50 лет как минимум с одним хроническим заболеванием, не прошедшие процедуру вакцинации и не болевшие ранее. Так описал типичного пациента с коронавирусом работающий в Коммунарке врач Василий Купрейчук в комментарии для argumenti.ru.
 
Он отметил, что пациент может быть любого пола, при этом чаще всего у них встречаются такие хронические заболевания, как ожирение, диабет или гипертония. Купрейчук подчеркнул, что участились и случаи заболевания среди более молодой возрастной группы: они переносят коронавирус легче, чем пожилые, из-за более крепкого здоровья. Врач признался, что точную информацию по госпитализации детей сказать не может, при этом добавив, что по ощущениям число случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей также увеличилось.
 
Ранее стало известно, что Россия вновь побила собственный антирекорд по смертности от коронавируса: за сутки в РФ от инфекции погибло более тысячи человек.
 

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