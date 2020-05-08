ВОЗ опровергла сообщения о том, что курение защищает от COVID-19

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Чаще всего внезапный зуд является проявления аллергии или реакцией организма на укус насекомого, однако иногда он может быть симптомом опасных неврологических нарушений.

По словам врачей, чешущаяся кожа без сыпи может быть сигналом о развитии таких патологий, как опоясывающий лишай, рассеянный склероз, повреждение нервов, инсульт или опухоли мозга. Также зуд может указывать на...