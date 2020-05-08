ВОЗ: мир победит коронавирус, как 40 лет назад оспу

https://static.news.ru/photo/74bc9afe-9149-11ea-b4c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ликвидация оспы 40 лет назад как угрозы для человечества служит напоминанием о том, что победа над коронавирусом возможна, если страны объединят усилия. Об этом на брифинге в Женеве 8 мая заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что 8 мая 1980 года ВОЗ официально заявила, что мир и все его народы одержали победу над оспой.

Это была первая и на сегодняшний день единственная из человеческих болезней, ликвидированная во всемирном масштабе. Победа человечества над оспой — напоминание о том, чего можно достичь, когда страны объединяют силы для борьбы с общей угрозой, — цитирует ТАСС главу организации.

По его словам, в нынешней борьбе с коронавирусом используются многие из инструментов, которые применялись в борьбе с оспой, а затем — с лихорадкой Эбола.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по анестезиологии-реаниматологии Игорь Молчанов назвал в качестве условий для победы над коронавирусной инфекцией в России грамотное управление системой здравоохранения и разделение пациентов. По мнению эксперта, страна столкнётся с ускоренным приростом числа заболевших, но должна справиться с возросшей нагрузкой благодаря развёртыванию госпиталей на открытых площадках.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.