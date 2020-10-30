ВОЗ: коронавирус побил рекорд по количеству заражённых в мире

https://static.news.ru/photo/e174a504-1adf-11eb-8126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение суток количество заражённых в мире выросло более чем на 505 тысяч человек. Общее количество заболевших составило почти 55 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 18:28 мск 30 октября в ВОЗ поступили сведения о 44 888 869 инфицированных и 1 178 475 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 505 756, а умерших — на 7009. До сих пор рекордным считался суточный показатель в 490 298 инфицированных, зафиксированный 24 октября, сообщает ТАСС

Отмечается, что половина случаев приходится на Европу (258 628 человек ). Обе Америки на втором месте с 152 211 случаями. На третьем — Юго-Восточная Азия (58 212).

Как писал NEWS.ru, во вторую волну коронавируса пациенты, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме, умирают вдвое быстрее. Об этом заявили британские учёные, основываясь на данных о более чем 76 тысячах заболевших в стране.

Авторы исследования склонны считать причиной этого явления возросшую эффективность лечения коронавируса. По их словам, в настоящее время врачам удаётся спасти гораздо большее количество пациентов, умирают от COVID-19 в основном те, у кого здоровье было ослаблено и до заражения.