Вирусологи нашли простой способ снизить риск передачи COVID-19

https://static.news.ru/photo/f4d4b24a-dbcb-11ea-887c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Полоскание жидкостью для полости рта может снизить риск передачи коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли немецкие учёные.

Исследование было проведено учёными из группы молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета в Бохуме совместно со специалистами из Йены, Ульма, Дуйсбурга-Эссена, Нюрнберга и Бремена.

Исследователи протестировали восемь жидкостей для полоскания рта с различными ингредиентами, которые продаются в аптеках Германии. Они смешивали каждую из них с вирусными частицами Sars-Cov-2 и встряхивали смесь в течение 30 секунд для моделирования эффекта полоскания рта.

Результат исследования показал, что все жидкости для полоскания снижали исходный титр коронавируса. В тех случаях, когда полоскание проводилось три раза подряд, титр уменьшался до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить.

Авторы исследования отмечают, что жидкости для полоскания не убивают вирус, а только могут помочь снизить риск его распространения.

Полоскание жидкостью для рта не способно подавить выработку вирусов в клетках. Но в краткосрочной перспективе может снизить вирусную нагрузку там, где возникает наибольший риск заражения, а именно — в полости рта и в горле, — цитирует РИА Новости ведущего учёного исследования Тони Мейстера.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что коронавирус, как и другие вирусы, разрушает солёная вода и ультрафиолет, поэтому риск заразиться вирусом в море минимален. Вирусолог Владимир Оберемок также подтвердил, что ультрафиолет солнечного света уничтожает вирусные частицы. По словам эксперта, если на пляже не контактировать с больным COVID-19 человеком, то риск заразиться невелик, писал NEWS.ru.