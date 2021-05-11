Вирусолог рассказал, как можно заразиться COVID-19 после вакцинации

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Случаи заражения коронавирусом после вакцинации могут объясняться тем, что человек привился, уже будучи инфицированным. Об этом заявил глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Александр Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Бутенко сообщил, что иммунитет образуется с полной гарантией после двух прививок с интервалом в 21 день. Однако некоторые люди невосприимчивы к вакцинам, из-за чего у них не образуются антитела. К счастью, это редкая индивидуальная особенность, приводит его слова радиостанция.

В период, когда иммунитет после вакцины ещё не сформировался человек может заболеть коронавирусом. Кроме того, болезнь у вакцинированных проходит либо бессимптомно, либо в лёгкой форме.

Ранее сообщалось, что врач и телеведущий Александр Мясников призвал ввести в России принудительную вакцинацию от коронавируса. По его мнению, медленные темпы прививочной кампании хуже, чем новые штаммы коронавируса. Он добавил, что из-за вялой вакцинации эпидемиологическая ситуация может значительно ухудшиться. Россия уподобится Индии, где ежедневно заражаются сотни тысяч человек и умирают от коронавируса более трёх тысяч пациентов.