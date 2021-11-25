Вирусолог оценил влияние иностранных вакцина на ситуацию с коронавирусом

Официальное признание иностранных вакцин практически никак не повлияет на достижение коллективного иммунитета в России, так как ими воспользуются всего несколько десятков тысяч человек, заявил вирусолог Павел Волчков. Однако это будет полезно для россиян, проживающих за рубежом и периодически приезжающих в Россию, пишет «Москва 24».

На всю нашу многомиллионную страну иностранными вакцинами воспользуются с десяток тысяч человек. Это никак не повлияет на эпидемиологическую составляющую, — пояснил Волчков.

Он также подчеркнул, что признавать стоит только подтвердившие свою эффективность вакцины. Волчков напомнил, что даже у лучших прививок этот показатель упал ниже 90% из-за появления новых штаммов инфекции. По его мнению, подавляющее большинство вакцин сейчас не пройдут даже порог в 70% эффективности.

Ранее замглавы думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что Госдума совместно с Роспотребнадзором работает над легализацией иностранных вакцин в России. По его словам, в России много людей, которые получили прививки зарубежных разработчиков, например иностранные студенты.

Тем временем власти Ленинградской области уже согласились учитывать QR-коды иностранных вакцин от коронавируса при посещении гражданами музеев и театров в регионе.