Вирусолог оценил идею единой прививки от COVID-19 и гриппа

https://static.news.ru/photo/b79ce578-e850-11ea-b6ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Разработка комбинированной вакцины, которая сможет защитить одновременно и от гриппа, и от коронавируса, очень важна, а получить и проверить её можно в течение года. Так считает доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Такую вакцину можно сделать в течение года. В принципе вакцины, которые защищают одновременно от нескольких инфекций, создаются, это важно, потому что человека очень непросто пригласить для прививки. Есть разница: три раза ему приходить или за один раз получить сразу три прививки. Это важно, но безопасность и эффективность таких вакцин должна быть хорошо изучена, — считает вирусолог.

Однако Альтштейн отметил, что такую вакцину придётся обновлять каждый год из-за изменчивости штаммов гриппа, передаёт РИА Новости.

О том, что несколько групп российских учёных работают над созданием единой вакцины, защищающей одновременно от гриппа и коронавируса, в среду рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.

По его словам, препарат будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции. В настоящее время он находится на начальной стадии разработки, ему ещё предстоит пройти испытания на животных и серию клинических исследований. Однако уже сейчас есть определённые положительные результаты.

Как писал NEWS.ru, антитела к коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) нашли у всех четырёх добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки российского центра «Вектор», рассказала заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля предприятия Светлана Усова.