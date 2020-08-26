В России создают комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа

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Российские учёные работают над созданием единой вакцины, защищающей одновременно от гриппа и коронавируса. Над уникальным проектом работают сразу несколько групп специалистов.

Об этом РЕН ТВ сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.

По его словам, препарат будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции. В настоящее время он находится на начальной стадии разработки, ему ещё предстоит пройти испытания на животных и серию клинических исследований. Однако уже сейчас есть определённые положительные результаты.

Накануне стало известно, что Центр имени Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V». Предполагается, что добровольцы начнут получать препарат 4-5 сентября. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в среду во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина заявила, что разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V» хотят закупить 27 стран мира, писал NEWS.ru.

К 26 августа число заражённых COVID-19 в мире достигло 24 064 700. Жертвами опасного вируса стали 829 828 человек, а справиться с болезнью удалось 16 802 550 пациентам. В России сейчас 970 865 заболевших, 786 150 выздоровели, а 16 683 пациента коронавирусная инфекция привела к летальному исходу.