Вирусолог объяснил механизм действия первой в мире вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ec95f090-dc01-11ea-86c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал, как работает первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции.

В основе вакцины лежит аденовирус. Это вирус человека такого серотипа, который практически не вызывает заболеваний. Из вируса удаляется кусочек генома. И на это место вставляется кусочек генома коронавируса, — объяснил эксперт.

Он добавил, что затем всё это размножается в специальных клетках, очищается и концентрируется. В результате получается препарат аденовируса с частью генома COVID-19. Специалисты разработали две инъекции — для двух этапов вакцинации с интервалом в 21 день.

Альштейн пояснил, что размножаться в клетках человека аденовирус не может, так как из него извлекли кусочек, который отвечает за работу аденовирусных генов, а также за различные жизненные процессы, в том числе за размножение. Поэтому он может только заразить клетки организма и ввести в них генетический материал коронавируса. Именно этот образующийся коронавирусный белок и способствует развитию иммунитета, передаёт tvbrics.com.

По словам эксперта, подсаживание к аденовирусу клетки других вирусов является стандартной методикой, над которой учёные во всём мире работают на протяжении 40 лет. Этот же метод был использован российскими экспертами во время разработки вакцины от Эболы, которая успешно применялась в странах Африки. Над зарегистрированной в России 11 августа вакциной от COVID-19 трудилась та же группа учёных.

Благодаря готовой методике, после получения генетического материала коронавируса российские исследователи подготовили вакцину от COVID-19 за две недели. Следующим этапом стали доклинические испытания на животных, он вместо привычных нескольких лет занял несколько месяцев и показал эффективность вакцины. Далее — вторая фаза испытаний — на людях, которая также прошла успешно.

Теперь вакцине от коронавируса предстоит пройти третью фазу испытаний. Добровольцы будут находиться в привычных для них условиях: жить в квартирах, работать, гулять и общаться с людьми. Отличаться от обычной жизни эксперимент будет регулярным забором крови, наблюдением врачей и отчётами о самочувствии. Третья фаза испытаний препарата займет 3-4 месяца.

Если на финальной фазе вакцина проявит себя как безопасная и эффективная, то с 1 января 2021 года она поступит в гражданский оборот. Но, по словам Альштейна, вторая волна вируса может начаться до массовой вакцинации.

Этот вирус вряд ли вот так ускользнет — характер нахальный, — заключил вирусолог.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации 11 августа. Препарат, получивший название «Спутник V», создали в довольно сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

Помощник президента США Келлиан Конуэй заявила, что российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 отстаёт от американских разработок. По её мнению, сроки испытаний не были соблюдены должным образом, а методы исследований сомнительны.

Несмотря на разные заявления и критику, российские специалисты уверены в безопасности и эффективности препарата. В широкий оборот вакцина поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство она не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Первыми иммунизацию должны пройти люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

В дальнейшем, как предполагается, вакцинация будет добровольной.

В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.