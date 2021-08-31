В «Векторе» рассказали о вероятности распространения в России нового штамма

В научном центре «Вектор» Роспотребнадзора считают, что новый южноафриканский штамм коронавируса не сможет широко распространиться в России. Об этом сообщил «Интерфакс».

Новый вариант не показывает преимуществ, которые бы позволили ему вытеснить широко циркулирующий «дельта»-штамм. Вакцины же остаются эффективными и против нового варианта.

Вирусы, относящиеся к генетической линии C.1.2 были впервые выявлены в ЮАР в мае 2021 года и с мая по август выявлялись во всех провинциях ЮАР, с частотой, доходящей приблизительно до 2% от общего числа анализируемых геномов, — сказали в «Векторе».

В России южноафриканский вариант не зафиксировали.

Также в научном центре сообщили, что Роспотребнадзор следит за распространением в мире вариантов коронавируса и проверяет их влияние на эффективность вакцины «ЭпиВакКорона».

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, чем новая вакцина «ЭпиВакКорона-Н» отличается от старой и какова сейчас главная задача производителей вакцин.