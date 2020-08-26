В США вакцину от COVID-19 компании Moderna испытали на пожилых людях

https://static.news.ru/photo/9a80241c-e7bc-11ea-866b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Вакцина от COVID-19 производства американской компании Moderna была введена группе пожилых пациентов. Предварительные результаты исследования оказались обнадёживающими.

Как уточняет телекомпания CNBC, в вакцинации приняли участие 10 пациентов в возрасте от 56 до 70 лет и 10 пациентов старше 71 года. Каждому из них вводились две дозы вакцины по 100 микрограмм с промежутком в 28 суток.

Несмотря на то, что серьёзных побочных эффектов зафиксировано не было, некоторые пациенты всё же пожаловались на утомляемость, озноб, головные боли и боли в месте инъекции. Большая часть перечисленных симптомов исчезла в течение двух суток.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире разрабатывается порядка 170 вакцин против COVID-19.

11 августа президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего этапа исследований. Медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением испытаний, то же касается людей из групп риска. Более широкое применение препарата может начаться в начале 2021 года. Предполагается, что вакцинация будет добровольной.

В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях.

Ранее NEWS.ru писал, что США не намерены признавать результаты испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты будут следовать своим стандартам контроля за качеством лекарственных препаратов, а не «обходить правила».