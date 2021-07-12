В России седьмой день подряд от COVID умерли свыше 700 человек

В России за минувшие сутки медики зафиксировали 710 новых летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции. Всего жертвами пандемии стали 143 712 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в РФ.

Кроме того, в стране также выявили 25 140 новых случаев заражения. Всего коронавирус перенесли 5 808 473 россиян. Часть из них переболели бессимптомно, однако встречались и тяжёлые случаи.

Что касается статистики по выздоровевшим, то за сутки из российских больниц выписались 16 429 человек. В общей сложности от последствий перенесённого заболевания полностью вылечились 5 216 648.

Касательно регионов, больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (5403), Санкт-Петербурге (2029) и Подмосковье (2566). При этом как можно заметить, Московская область вновь обогнала Северную столицу в этом антирейтинге.

Ранее российский учёный — вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что человек, если не хочет прививаться, может защититься от коронавируса на 100%, только надев на себя скафандр.