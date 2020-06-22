В Роскачестве порекомендовали готовить окрошку с филе курицы вместо колбасы

https://static.news.ru/photo/8b3b0d72-b44b-11ea-93dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Людям, которые следят за своим весом, при приготовлении окрошки следует заменить докторскую колбасу отварным филе курицы или индейки, сообщили специалисты Роскачества.

Эксперты отметили, что свой фирменный рецепт популярного в жаркую погоду блюда есть практически в каждой российской семье. Однако почти все используют при приготовлении окрошки картошку, редис, яйца, зелень и огурцы. То же самое относится и к докторской колбасе. Практически каждый добавляет её в суп. Часто вместо неё используется ветчина. В качестве заправки большинство россиян предпочитают квас или кефир.

В целом, учитывая все перечисленные ингредиенты, одна порция окрошки обладает калорийностью 380–420 ккал, подавляющая доля которых приходится на колбасу. Поэтому в Роскачестве посоветовали заменить её на отварную куриную грудку или филе индейки. Эти продукты примерно в два раза менее калорийны в сравнении с колбасой и ветчиной.

Кроме того, следящим за фигурой рекомендовали выбирать окрошку на кефире низкой жирности или минеральной воде либо слегка разбавлять кефир водой.

Суп, как отметили в Роскачестве, следует есть либо на обед, либо на поздний ужин. Некоторым людям от окрошки лучше вовсе отказаться. Блюдо не рекомендуется для людей с язвой желудка, высокой секрецией желудочного сока и при обострении хронических заболеваний ЖКТ, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, диетолог Елена Соломатина поделилась секретом полезной окрошки. Она считает, что главное — использовать при приготовлении качественные и натуральные продукты.

По словам эксперта, окрошку вполне можно считать диетическим продуктом, если заправить её айраном или кефиром. Чтобы увеличить пользу блюда, она посоветовала заменить колбасные изделия на мясо и добавить больше зелени.