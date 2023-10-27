В РФ могут запретить аборт без согласия отца: какие еще изменения ждать В Госдуме предложить сократить срок проведения аборта до восьми недель

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила проводить искусственное прерывание беременности по желанию женщины при сроке до восьми недель включительно, сообщает ТАСС. Что об этом известно?

Какие изменения могут быть внесены в закон

На круглом столе по теме прерывания беременности Власова сообщила, что подготавливается новый законопроект, согласно которому аборт будет проводиться не только при согласии матери, но и отца, если брак зарегистрирован.

«Я позволю себе зачитать предлагаемые изменения. Каждая женщина и семья самостоятельно решают вопрос о рождении ребенка. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины после проведения доабортного консультирования при наличии информированного добровольного согласия матери, отца (в случае зарегистрированного брака) и также одного из родителей при несовершеннолетней беременной», — заявила парламентарий.

Также Власова предложила сократить срок до восьми недель включительно для проведения искусственного прерывания беременности по желанию женщины. В настоящее время законом разрешено делать аборт на сроке до 12 недель, а по медицинским показателям — до 22 недель.

30 сентября председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Международной медицинской научно-практическая конференции «Аборт и здоровье женщины» в Москве, заявил о том, что в России необходимо на законодательном уровне сократить сроки искусственного прерывания беременности по желанию женщины до восьми недель.

«Казалось бы, восемь или 12 недель, но мы знаем, сколько это стоит — сотен тысяч детей, потому что аборты делаются в основном на девятой неделе, и, по мнению многих экспертов, если мы сдвинем эти сроки, убрав сначала [аборты] в частных клиниках, мы спасем огромное количество детей», — сказал он.

Запретят ли делать аборты в частных клиниках

Во время заседания думы Астраханской области депутаты подготовили законопроект о запрете абортов в частных медучреждениях и планируют его направить председателю Госдумы Вячеславу Володину.

По мнению депутатов, такое решение необходимо для усиления госконтроля в сфере здравоохранения и повышения рождаемости в России. По мнению астраханских депутатов, в частных клиниках не соблюдается процесс предабортных консультаций и «дни тишины», когда беременные могут обдумать поступок.

По мнению депутата от партии «Новые люди» Анастасии Журавлевой, законопроект является сомнительным.

«Я считаю, что каждый человек вправе сам решать, где ему осуществлять то или иное действие. Обращение противоречивое и очень сомнительное, я воздержалась, так как в этой инициативе есть много над чем можно поработать и усовершенствовать», — заявила она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В начале сентября стало известно, что многие частные клиники в Республике Татарстан отказались от лицензий на проведение абортов. Об этом рассказала детский омбудсмен региона Ирина Волынец, сообщив, что ее инициатива по запрету абортов в частных медучреждениях была поддержана главой Татарстана Рустамом Миннихановым и министром здравоохранения Марселем Миннуллиным.

«У нас отличные новости: раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, министр здравоохранения Марсель Мансурович Миннуллин и частные клиники поддержали мою инициативу о выводе абортов из частных клиник», — пояснила она, добавив, что не все клиники обеспечивают доабортные консультации, которые необходимы женщинам.

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