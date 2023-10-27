Эндокринолог объяснила, как выявить опасность щитовидных узлов Эндокринолог Деревянко: щитовидные узлы нужно раз в год проверять на УЗИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист проводит ультразвуковое исследование

Узлы щитовидной железы распространены очень широко, особенно в категории пациентов в возрасте от 45 лет, рассказала NEWS.ru кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Ольга Деревянко. По словам эксперта, чаще всего они совершенно не опасны, однако, чтобы в этом удостовериться, необходимо проходить обследования ТТГ и УЗИ, а иногда — пункционную биопсию.

Сегодня все чаще узлы являются случайной находкой, например, при ультразвуковом обследовании. Поэтому здесь важно понять: является ли действительно этот узел каким-то опасным или можно его наблюдать. Точно не нужно удалять все узлы на всякий случай, когда говорят: лучше удалить, как бы из него что-нибудь не выросло. Это делать не нужно, — считает Деревянко.

Чтобы определить опасность щитовидного узла, врачи смотрят на два важных параметра, отметила эксперт. К первому относится кальцитонин — показатель медуллярного рака щитовидной железы, который должен исследоваться при любом узле щитовидной железы. Второй критерий — это уровень ТТГ, который выявит, влияет ли узел на функцию щитовидной железы. Деревянко уточнила, что бывают функционально-активные узлы, которые вырабатывают слишком много гормонов и плохо влияют на сердечно-сосудистую систему.

И третье исследование, которое иногда нам может потребоваться, — это пункционная биопсия, когда под контролем УЗИ тоненькой иголочкой из этого узла берутся клетки, чтобы посмотреть, что это за узел и исключить рак щитовидной железы, — добавила эндокринолог.

Если эти обследования показали, что негативных отклонений от нормы нет, человеку не сдавливает ничего, значит, этот узел нужно наблюдать, подчеркнула Деревянко. В этом случае достаточно делать УЗИ и контролировать ТТГ раз в год и больше ничего не нужно, подчеркнула эксперт. Подробности смотрите в материале NEWS.RU.

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