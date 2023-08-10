Названы неочевидные признаки заболевания щитовидки Врач Рогова: на болезни щитовидки могут указывать вялость и апатия

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На сбои в работе щитовидной железы могут указывать изменения в поведении и настроении, рассказала в беседе с LIFE.ru эндокринолог Лариса Рогова. Как пояснила врач, на проблемы с щитовидкой, в частности, могут указывать вялость, апатия и нарушения сна.

При подозрении на проблемы с эндокринной системой не стоит откладывать визит к врачу. Эндокринолог в ходе беседы уточнит, что беспокоит, как давно симптомы появились и как развивались, проведет осмотр и назначит необходимое обследование, — сказала она.

Поскольку эндокринная и нервная системы тесно взаимосвязаны между собой, то заболевания щитовидной железы неизбежно отразятся на человеке. Так, например, гиперфункция щитовидной железы из-за избытка гормонов (тиреотоксикоз) будет проявляться в эмоциональной лабильности, в перепадах настроения, раздражительности, вспыльчивости, тревожности, плаксивости и обидчивости. При этом внешне человек будет выглядеть чрезмерно активным и суетливым, рассказала Рогова.

По словам врача, при гипертиреозе человека будут мучить трудности с засыпаниями, тревожные сновидения, непереносимость громких звуков, яркого света, трудности с концентрацией внимания. Кроме того, может упасть настроение вплоть до выраженной депрессии.

Врач-эндокринолог Дарима Нимаева ранее рассказала, что диагноз «преддиабет» не является приговором, и существует ряд правил, выполнение которых позволит если не избавиться от этого состояния, то хотя бы не дать ему развиться в полноценный диабет. По ее словам, основным правилом является нормализация веса.