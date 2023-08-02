Эндокринолог назвала способы борьбы с предиабетом Эндокринолог Нимаева назвала нормализацию веса основным правилом борьбы с предиабетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диагноз «предиабет» не является приговором, и существует ряд правил, выполнение которых позволит если не избавиться от этого состояния, то хотя бы не дать ему развиться в полноценный диабет, рассказала в беседе с «МК в Бурятии» врач-эндокринолог Дарима Нимаева. По ее словам, основным правилом является нормализация веса.

Как уточнила специалист, даже 10-процентное снижение веса за полгода принесет положительный результат. Кроме того, необходимо увеличить долю растительной пищи в ежедневном рационе, она должна составлять не менее 400 г в сутки. Полезно будет и увеличение физической активности, например, ежедневная ходьба на протяжении не менее 30-40 минут. Обязателен также прием назначенных врачом препаратов и ежедневный контроль сахара в крови натощак. Еще одним залогом победы над предиабетом врач назвала умение справляться со стрессом.

При таких мерах предиабет может совсем ликвидироваться или, как минимум, так и остаться предиабетом, но это, считаю, все-таки лучше, чем сахарный диабет, — резюмировала эндокринолог.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Семенова рассказала, что искусственные сахарозаменители — такие как сукралоза, аспартам, сахарин, сорбит и ксилит — оказывают негативное воздействие на здоровье ЖКТ и обмен веществ, в частности, усиливая тягу к еде и резистентность к инсулину.