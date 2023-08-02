Диетолог назвала неожиданное свойство сахарозаменителей Диетолог Семенова: сахарозаменители усиливают чувство голода

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Сахарозаменители не могут являться полноценной альтернативой сахару, к таким добавкам следует относиться с осторожностью, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Семенова. По ее словам, многие искусственные подсластители — такие как сукралоза, аспартам, сахарин, сорбит и ксилит — оказывают негативное воздействие на здоровье ЖКТ и обмен веществ, в частности, усиливая тягу к еде и резистентность к инсулину.

Искусственные сахарозаменители могут оказывать неожиданное влияние на здоровье кишечника и метаболизм, а также усиливать тягу к еде. <...> Когда сахарозаменитель попадает в организм, языковые рецепторы сообщают мозгу, что вы едите что-то сладкое, посылается сигнал мозгу и телу о том, что приближается приток калорий. Однако большинство сахарозаменителей являются низкокалорийными, поэтому мозг чувствует себя обманутым. Отсюда — желание есть больше, — пояснила врач.

По ее словам, натуральные сахарозаменители, например, фруктоза, мед, стевия, сироп якона, агавы, топинамбура, кленовый, тоже не могут быть безоговорочно рекомендованы к регулярному потреблению. Многие из них имеют достаточно высокий гликемический индекс, способны вызвать вздутие, метеоризм или аллергические реакции.

Фруктоза, которую часто можно встретить в составе продуктов для больных диабетом, действительно в меньшей степени влияет на уровень глюкозы в крови. Но метаболизм фруктозы таков, что регулярное ее употребление ведет к ожирению, — подчеркнула диетолог.

Специалист предложила в качестве замены сахару как десерту использовать орехи, нежирные йогурты и сухофрукты. В блюда вместо сахара можно добавлять фрукты, содержащие натуральные сахара — например, бананы, яблоки или инжир.

Ранее нутрициолог Кристина Виноградова предупредила, что энергетические батончики, которые некоторые россияне предпочитают употреблять часто из-за их якобы полезных свойств, на самом деле могут нанести вред организму. Эксперт уточнила, что в них содержится большое количество сахара, который может быть замаскирован под глюкозный сироп, фруктозу или подсластитель.