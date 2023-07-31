Россиян предупредили о вреде энергетических батончиков Нутрициолог Виноградова предупредила о большом количестве сахара в энергетических батончиках

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Энергетические батончики, которые некоторые россияне предпочитают употреблять часто из-за их якобы полезных свойств, на самом деле могут нанести вред организму, предупредила нутрициолог Кристина Виноградова. В беседе с «Москвой 24» она уточнила, что в них содержится большое количество сахара, который может быть замаскирован под глюкозный сироп, фруктозу или подсластитель, причем не всегда хорошего качества.

Многие думают, что это продукт для здорового питания. А если он такой полезный, то почему бы не есть его часто? <...> Употребляя такие батончики, легко перебрать норму по углеводам. А это прямая дорога к инсулинорезистентности и прочим нарушениям углеводного обмена, — пояснила нутрициолог.

По словам Виноградовой, в протеиновых батончиках также используются дешевые белки. Это молочный и сывороточный протеин, который может вызвать инсулинорезистентность. В батончики часто добавляют ароматизаторы, регуляторы кислотности, эмульгаторы, консерванты и красители. Они опасны для здоровья и могут спровоцировать обострения хронических болезней, даже если это просто акне.

Нутрициолог посоветовала выбирать батончики, в которых используется минимальное количество ингредиентов. Она также подчеркнула, что этот продукт даже при самом качественном составе не может стать полноценным ежедневным перекусом. Виноградова заключила, что пользу организму приносит только цельная еда, например, овощи, фрукты и рыба, а не промышленные продукты.

Врач Александра Филева ранее предупредила об опасности арбузной диеты — из-за нее вместе с жидкостью из организма вымываются калий и кальций. При этом к плюсам такой диеты специалист отнесла низкую калорийность продукта.