Терапевт назвала основные симптомы микроинфаркта Врач Романенко: нехватка воздуха и боль в груди могут говорить о микроинфаркте

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Боль в груди, ощущение нехватки воздуха, а также слабость могут стать предвестниками микроинфаркта, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. Она подчеркнула, что такие симптомы требуют срочного обращения к врачу.

Микроинфаркт может проявляться болевыми ощущениями в области сердца и за грудиной. Если появились такие симптомы — это повод заподозрить проблемы со стороны коронарных артерий. <...> Ощущение нехватки воздуха, слабость также могут быть признаками микроинфаркта, — отметила специалист.

Она напомнила, что при микроинфаркте в тканях сердца развиваются небольшие очаги некроза, возникающие в связи с нарушениями кровообращения. Это заболевание ухудшает качество жизни и прогноз по ее продолжительности.

В случае проявления этих признаков эксперт посоветовала немедленно обратиться к врачу и проверить состояние сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала, что чрезмерные и слишком частые физические нагрузки в спортзале могут привести к развитию «синдрома спортивного сердца», когда оно увеличивается в размерах. Это состояние возникает у людей, которые уделяют спорту больше одного часа в день, занимаясь ежедневно с редкими перерывами.