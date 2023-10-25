Врач раскрыла основные признаки «синдрома спортивного сердца» Врач Беляева: при «синдроме спортивного сердца» оно увеличивается в размерах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерные и слишком частые физические нагрузки в спортзале могут привести к развитию «синдрома спортивного сердца», когда оно увеличивается в размерах, рассказала в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач общей практики Мария Беляева. По ее словам, это состояние возникает у людей, которые уделяют спорту больше одного часа в день, занимаясь ежедневно с редкими перерывами.

Помимо увеличения размера сердца, у людей с этим синдромом уменьшается число сердечных сокращений, подчеркнула врач.

По-медицински такое состояние называют брадикардией. Также часто появляется характерный шум при прослушивании сердца. Его не относят к патологии, но если он появляется, желательно регулярно проходить осмотр у кардиолога, — посоветовала специалист.

Она также отметила, что занятия спортом чаще четырех раз в неделю приводят к тому, что мышцы не успевают полностью восстановиться после перенесенной нагрузки, из-за чего возникает хроническая усталость. Кроме того, нередко интенсивные тренировки снижают иммунитет, так как организм тратит слишком много сил на восстановление от чрезмерного спорта.

По словам Беляевой, если хочется тренироваться каждый день, желательно менять вид нагрузок. Например, чередовать силовые тренировки с плаванием, йогой или танцами.

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