В РАН рассказали о лекарстве, блокирующем проникновение ковида в клетку

Российские учёные создали молекулу, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку. Это станет основой для нового профилактического лекарства против COVID-19. Как сообщил завлабораторией ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Вадим Макаров, молекула под названием PDSTP похожа на ремдесивир — одно из немногих одобренных средств против респираторного синдрома, вызванного коронавирусом. А профилактическое её действие оказывается даже выше, передаёт ТАСС.

Макаров уточнил , что многие разрабатываемые препараты имеют большую перспективу для лечения тяжелых больных, но крайне дороги и труднодоступны, тогда как разрабатываемый в России продукт является синтетическим, и его «можно нарабатывать тоннами».

Ориентируемся на то, что завершим доклинические испытания в апреле-мае и будем подавать документы для регистрации на первую фазу клинических испытаний, — сказал Макаров.

Ранее Росздравнадзор выдал американской фармацевтической компании Pfizer разрешение на проведение в РФ клинических испытаний эффективности нового лекарства от коронавируса Paxlovid. В компании заявили, что препарат способен снизить риски госпитализации и летального исхода на 89%. В тестах будут участвовать 90 человек старше 18 лет из Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов. Условием является контакт на дому с пациентами, имевшими симптомы коронавирусной инфекции.