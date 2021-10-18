РАН изучит причины резкого роста смертности от COVID-19 в России

Российская академия наук собирается изучить причины резкого роста смертности в России от коронавирусной инфекции, который наблюдается с 14 октября. Об этом ТАСС сообщил президент РАН Александр Сергеев. Он уверен, что число летальных исходов увеличилось из-за низкого уровня вакцинации и безответственного отношения людей.

Мы в академии будем в ближайшее время организовывать семинары и конференции для изучения и обсуждения причин высокой смертности в России от коронавирусной инфекции, — цитирует его агентство.

По мнению Сергеева, скачок заболеваемости СOVID-19 связан прежде всего с низким уровнем вaкцинации населения. При этом в РАН убеждены, что российские врачи и в целом отечественная система здравoохранения не только не хуже, но могут считaться одними из лучших в мире.

18 октября в России зафиксировали очередной рекорд смертности от коронавируса. За сутки скончались 998 человек.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил рост заражений коронавирусом в России безответственным поведением населения и низкими темпами вакцинации. Он подчеркнул, что COVID-19 заболевают в том числе и молодые люди, а среди людей старше 65 лет вакцинированы только 42% населения, что совершенно недостаточно. При этом вакцина от коронавируса доступна во всех регионах.