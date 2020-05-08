В Москве внедрят новый метод диагностики коронавируса

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Московские медики будут использовать венозную кровь для тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Будет активно применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ. Он предполагает исследование на основании венозной крови, — сообщила чиновник в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, новый метод позволит определять тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет иммунитет.

Ранее NEWS.ru писал, что московские врачи за сутки выявили 5667 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Общее количество заболевших в столице достигло 104 189 человек. Суточный прирост составил 5,8%.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 274 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 198 676 (+10 817 за последние сутки), более 31 тыс. выздоровели, умерли 1827 человек. В Москве 104 189 заболевших (+5667 за последние сутки), выздоровели более 12 тыс., умерли 1010.