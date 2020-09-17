В Центре Гамалеи ответили, защищает ли вакцина от COVID-19 от гриппа

https://static.news.ru/photo/13273dc2-f8db-11ea-8efd-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не может дать какую-то защиту ещё и от гриппа. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Нет, не может, — сказал Гинцбург РИА Новости.

Дать защиту от «нецелевых» возбудителей могут только «живые» вакцины, представляющее собой ослабленный вирус. Они подстёгивают иммунитет так, что организм становится более устойчивым и к другим инфекциям, говорят учёные.

Первая российская вакцина является векторной двухкомпонентной, она создана на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ отмечает повышенную активность населения по вакцинации от гриппа в этом году и призывает тех, кто ещё не сделал прививку, защитить себя и своих близких с помощью вакцинации. Это связано с тем, что вирус гриппа в случае заражения человека ещё и коронавирусом может усугубить ход болезни, объясняют медики.

Вакцинация против гриппа проводится во всех субъектах страны. На 37-й неделе 2020 года, с 7 по 13 сентября, в России уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивался как низкий. Прививку уже сделали более 7,3 млн россиян.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты ожидают повышения заболеваемости коронавирусом в России в ноябре 2020 года.