В 130 населённых пунктах России недоступна первичная медицинская помощь

https://static.news.ru/photo/7b69e6fa-a0a2-11ea-a1fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

В Минздраве сообщили, что жители 130 населённых пунктов России не могут обратиться за первичной медико-санитарной помощью из-за нехватки медицинских учреждений.

На текущий момент в Российской Федерации, по данным геоинформационной системы Минздрава России, имеется 130 населённых пунктов, где первичная медико-санитарная помощь недоступна, — привели сообщение ведомства в РИА Новости.

Отмечается, что семь населённых пунктов, где недоступна первичная медпомощь, находятся в Саратовской области. При этом в 2020 году в области планируют создать 24 фельдшерско-акушерских пунктов, а за прошлый год было создано 11 пунктов медпомощи.

В рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» на 2019-2020 годы планируется создать или заменить более 1550 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населённых пунктах с численностью населения от 100 до 2 тысяч человек, — процитировали сообщение министерства в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что министерство не остановило из-за пандемии коронавирусной инфекции реализацию национальных проектов по первичной медико-санитарной помощи. Он отметил, что были введены в эксплуатацию передвижные мобильные комплексы и фельдшерские пункты.